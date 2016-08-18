Минск, 18 августа, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Глава Римско-католической церкви Франциск I заявил о готовности найти время для визита в Белоруссию. Об этом 18 августа по прибытии в Минск заявил новый посол Ватикана Габор Пинтер, сообщает официальный сайт РКЦ в Белоруссии.

catholic.by Посол Ватикана Габор Пинтер в аэропорту Минска

«Я виделся с папой Франциском 13 дней назад, и практически первое, о чем зашла речь, был последний визит президента Александра Лукашенко в Рим и его встреча с понтификом, а также приглашение в Белоруссию. Папа Римский сказал, что мы найдем время и возможность для этого визита. Я не могу сказать, когда или как, но думаю, что сказанное понтификом — что-то позитивное для Белоруссии», — сообщил Пинтер.

После ознакомления с конфессиональной обстановкой в Белоруссии посланник римского понтифика намерен встретиться с Александром Лукашенко. Пинтер отметил, что на ознакомление с обстановкой у него уйдёт время, но он готов энергично работать.

«Сначала я должен войти в курс дел по многим вещах — положение верующих в Костёле, диалог с православной церковью и другое, — сообщил посланник главы РКЦ. — В первые четыре-шесть месяцев моим заданием станет знакомство с Костёлом в Белоруссии и людьми здесь — политиками, епископами, верующими, священниками, монахини… Приблизительно в октябре состоится встреча с президентом Белоруссии. Прежде всего я должен познакомиться с той реальностью, которая есть в Белоруссии. Позже придут и другие задачи».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Александр Лукашенко заявил представителям государственных СМИ Белоруссии после встречи в Ватикане с Франциском I, что в Белоруссии возможна встреча глав Православной и Католической церквей, а также других религий. По его словам, встреча с главой РКЦ была плодотворной. «Прошла она очень хорошо — просто лучше не бывает, чтобы вы знали. Мы близки с ним идеологически, у нас одинаковые принципы и взгляды на мироустройство, на развитие, на те принципы, которые я проповедую как президент — так случилось, что они полностью совпадают с принципами, которых Папа Франциск придерживается. И на основании этого у нас состоялся очень душевный, тёплый и приличный разговор, — рассказал Лукашенко. — Понтифик абсолютно согласен с тем, что ему пора приехать в Белоруссию».

До этого Лукашенко тщетно пытался организовать такую встречу, которая состоялась 12 февраля в аэропорту Гаваны. До этого он выступал с инициативами реформировать РПЦ и организовывал пропагандистское шоу в одном из минских православных храмов (с участием глав РКЦ и других религий), будучи наверняка осведомлённым о конституционно закреплённом принципе отделения церкви от государства. Лукашенко считает себя «православным атеистом», является кавалером многочисленных церковных наград и, как и многие бывшие лекторы научного атеизма, любит зажечь свечу в храме и произнести на территории церкви нечто вроде проповеди. Московский патриархат делает вид, что ничего не происходит, опасности автокефалии Белорусского экзархата нет, и проблема визита главы РКЦ на каноническую территорию РПЦ не стоит комментариев.