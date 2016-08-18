Москва, 18 августа, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало участие президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в процессе урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал сегодня, 18 августа, официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

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Она отметила, что работа над урегулированием украинского конфликта идет в международном формате. Очень активную работу в этом направлении ведет президент Казахстана Назарбаев. Захарова напомнила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным Назарбаев рассказал, что президент Украины Петр Порошенко звонил ему в Астану и говорил, что готов на компромиссы в отношении народных республик Донбасса, но принять закон об особом статусе Донбасса ему мешает отсутствие большинства в Верховной раде.

В свою очередь, Захарова заявила, что у российского внешнеполитического ведомства нет подробной информации о готовности Киева к компромиссам. «Мы конструктивно работаем в существующих международных форматах по урегулированию кризиса на Украине, поэтому, думаю, что нужно обратиться к представителям президента Порошенко и уточнить, что конкретно имеется в виду», — заявила официальный представитель МИДа РФ.