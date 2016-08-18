Рио-де-Жанейро, Бразилия, 18 августа, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Киргизский штангист Иззат Артыков решением спортивного арбитражного суда (CAS) лишен бронзовой медали, завоеванной им в весовой категории до 69 кг на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, по причине положительной допинг-пробы, сообщает официальный сайт CAS.

Штанга

Допинг-проба спортсмена дала положительный результат на стрихнин. Киргизский атлет снят с соревнований, лишен медали и исключен из Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Перераспределением олимпийской бронзовой медали в этой весовой категории займется Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) и МОК. Решение о санкциях в отношении 22-летнего киргизского штангиста примет IWF.