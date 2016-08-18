Минск, 18 августа, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Китай и Белоруссия планируют реализовать в 2016—2017 годах 28 совместных научных и научно-технических проектов. Об этом 18 августа заявил председатель Госкомитета по науке и технологиям Белоруссии Александр Шумилин в ходе состоявшегося сегодня совместного заседания Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

Председатель ГКНТ сообщил, что перечень проектов был утвержден по итогам работы первого заседания Комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, которое состоялось в июне текущего года в Минске и Бресте. Он отметил: «Количество утвержденных совместных проектов возросло на 40% по сравнению с числом проектов, утвержденных два года назад на XI сессии межправительственной Белорусско-китайской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий в Харбине, что показывает интерес как белорусских, так и китайских ученых к сотрудничеству».

Среди новых проектов названы: разработка нового многоканального высокоточного лазерного генератора изображений (ответственные исполнители: ГНПО «Планар» и Шанхайский институт оптики и точной механики Китайской Академии наук), разработка технологии получения графена в восстановительной среде (ответственные исполнители: ГНПО «НПЦ НАН Белоруссии по материаловедению» и Компания новых материалов ХэнХуа из провинции Шаньдун), а также разработка технологии плазмохимического синтеза функциональных покрытий для использования при производстве искусственных имплантантов (ответственные исполнители: УО «Гомельский государственный университет им. Скорины» и Нанкинский университет науки и технологии). Существуют и другие проекты.

«В результате совместной работы с китайской стороной в этом году Министерством науки и техники КНР впервые принято решение о финансировании 20 совместных белорусско-китайских научно-технических проектов», — проинформировал Шумилин

ГКНТ и Министерство науки и техники КНР готовят законодательную базу в области финансирования совместных научно-технических проектов, ожидая в ближайшее время подписания меморандума о сотрудничестве в области совместного финансирования китайско-белорусских научных и научно-технических проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Александр Лукашенко, принимая делегацию КНР во главе с членом Политбюро ЦК КПК — секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу, заявил: «Недавний (в январе 2016 года, — прим. ИА REGNUM ) запуск белорусского спутника с китайского космодрома Сичан и создание современных оборонных систем вывели на новую, очень доверительную высоту наше технологическое партнерство. Наряду с инвестиционным оно должно стать главным двигателем двустороннего взаимодействия». Он также напомнил о своём намерении прибыть в Пекин и провести доверительные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее, 4 августа в Минске чиновники и руководители компаний из Китая и Белоруссии обсудили вопросы реализации совместных проектов в различных сферах. В частности, председатель ГКНТ Белоруссии Александр Шумилин сообщил о намерении привлечь китайские инвестиции в реализацию около 200 проектов на территории постсоветской республики.