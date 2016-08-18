Москва, 18 августа, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Верховный суд России назначил рассмотрение апелляционной жалобы на решение о ликвидации российского общественного движения «СтопХам» на 2 сентября 2016 года. Об этом сообщил член Общественной палаты России, организатор «Стопхама» Дмитрий Чугунов, передаёт Life.

juslex.ru Судья

Чугунов заявил, что доволен решением суда о назначении даты рассмотрения жалобы. «Нас всё устроило, сейчас идёт речь о том, что суд рассмотрел наши доводы, счёл их весомыми и взял паузу, чтобы рассмотреть их. Если наши доводы верны, то оснований для ликвидации не было», — сказал он.

Чугунов также отметил, что надеется на положительное решение суда. По его мнению, изначально в отношении движения суд избрал самую строгую меру пресечения — из-за непредоставления отчётов.

«Мы считаем это несоразмерным по формальным признакам так относиться к организации, деятельность которой публична. Публичность не подвергается сомнению никем в этой стране, кроме Минюста», — заявил организатор «СтопХама».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года суд вынес решение о ликвидации движения «СтопХам» в России. Иск был подал Минюстом РФ в 2015 году из-за грубых нарушений законодательства, которыми сопровождалась деятельность «СтопХама».