Минск, 18 августа, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт Белоруссии за семь месяцев 2016 года сократился на 2,7% к аналогичному периоду 2015 года и составил 52,642 млрд деноминированных белорусских рублей. Об этом 19 августа проинформировал Национальный статистический комитет постсоветской республики.

belstat.gov.by ВВП Белоруссии за январь-июль 2016

По данным Белстата, за январь-июль объём промышленного производства сократился на 2% до 45,1 млрд белорусских рублей, а объём сельскохозяйственного производства вырос на 4,2% до 6,2 млрд. Валовая добавленная стоимость сократилась на 3% (84,9% к ВВП).

Обрабатывающая промышленность продемонстрировала падение на 1,8%, строительство — на 17,7%. Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов сократились на 5,3%. Также сократились показатели деятельности госмонополий, в том числе в сфере ЖКХ.

Наряду с падением ВВП статкомитет отметил также падение валового регионального продукта — оно зафиксировано во всех областях и в Минске, имеющем особый статус (доля которого в ВВП составляет около трети). Кроме того, Белстат зафиксировал рост убыточных организаций: за семь месяцев 2016 года их численность увеличилась на 24,8% к аналогичному периоду прошлого года. Удельный вес таких организаций вырос до 22,8%.

Напомним, 16 августа Белстат информировал о падении ВВП. Незадолго до этого, 9 августа председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков констатировал восстановление экономического роста на неэмиссионной основе.

Также напомним, Александр Лукашенко 1 декабря 2015 года подписал указы «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2015 год» и «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2015 год». Согласно новому официальному прогнозу на 2016 год, признанному неадекватным ещё при подписании, ВВП постсоветской республики в нынешнем году должен вырасти не менее чем на 0,3%. Независимые белорусские эксперты и международные финансовые структуры прогнозируют падение ВВП Белоруссии по итогам 2016 года примерно на 2−3% — то есть расхождения в прогнозах кратные. Как показывает практика, в конечном итоге ближе к истине оказываются пессимисты.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной кризис в Белоруссии длится третий год и данный факт руководство постсоветской республики упорно отрицает. По мнению Александра Лукашенко, в нынешней «непростой» ситуации, как и во время прошлых кризисов («временных трудностей и неурядиц») виноваты не руководители постсоветской республики, а «внешние факторы». Он уверен, что альтернативы ему в президентском кресле и проводимой им политики — «белорусизации», построения «рыночного социализма» и так далее — не существует, поэтому надо «раздеваться и работать».