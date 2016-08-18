Москва, 18 августа, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Сделка по покупке доли банке «Ренессанс Капитал» и для китайского инвестора, и для российского инвестиционного банка могла бы иметь значительный эффект синергии. Fosun International — публичная инвестиционно-финансовая компания из Шанхая, акции которой торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Объединив бизнес с этой компанией, «Ренессанс Капитал» сможет упростить для себя доступ к китайскому фондовому рынку, увеличить клиентскую базу.

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В свою очередь китайская корпорация не только получает доступ на российский фондовый рынок, но также будет иметь возможность усилить свои позиции в брокерском и инвестиционно-банковском бизнесе, так как основной профиль деятельности этой корпорации — страхование. Кроме того, для китайского инвестора появляется выгодная возможность выхода на западные рынки и рынки ряда стран Африки, где присутствует «Ренессанс Капитал».

Возможность приобретения контроля над российским инвестбанком будет зависеть от цены продажи, которая на данный момент не раскрывается, однако в 2008 году сегодняшний владелец «Ренессанс Капитала» Михаил Прохоров приобрел 100%-ную долю за $500 млн в долларовом эквиваленте, причем эту цену называли сильно заниженной. Но эта сделка состоялась еще до девальвации рубля 2014−2015 годов, с тех пор рубль обесценился в 2,5 раза.

«Однако в ряде СМИ приводится оценка, что весь бизнес «Ренессанс Капитала» на начало 2016 года мог оцениваться владельцем в $450 млн, то есть инвестиционный банк, несмотря на девальвацию рубля, практически не потерял в стоимости. Согласится ли китайский инвестор тем более публичная компания, которая обязана раскрывать информацию о крупных сделках, на такую сумму — пока сложно сказать. Впрочем, можно предположить, что присутствие на российском фондовом рынке и инвестиции в прибыльный бизнес стоят того, чтобы за него платили премию.

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Российские деловые СМИ писали, что миллиардер Михаил Прохоров намерен продать долю в принадлежащем ему инвестиционном банке «Ренессанс Капитал» китайской инвестиционно-финансовой компании Fosun International. О размере доли, сумме и сроках предполагаемой сделки не сообщается, хотя в прессе предполагают, что изначально речь пойдет о продаже китайскому инвестору миноритарной доли с возможностью ее увеличения до контрольного пакета в будущем.