Стамбул, Турция, 18 августа, 2016, 15:03 — ИА Регнум. На территории Стамбула полиция провела очередные обыски, связанные неудавшейся попыткой военного переворота в Турции. В ходе рейдов турецкая задержаны несколько человек, сообщает агентство Dogan.

Voice of America Турецкая полиция

Полиция провела обыски в более чем 100 домах. Сколько именно человек были взяты под стражу, не сообщается. Известно лишь, что все они подозреваются в причастности к связям с проживающим на территории США оппозиционным турецким политиком и проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает одним из виновников мятежа 16 июля.

Напомним, попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля. Мятеж поддержали не все военные, и отстранить от власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организаторы переворота не смогли.

После этого турецкие власти инициировали массовые аресты лиц, подозреваемых в причастности к мятежу. Анкара потребовала у США экстрадировать Гюллена, считая его причастным к перевороту. Сам Гюлен не раз заявлял, что вернётся в Турцию, если Анкара предоставит неопровержимые доказательства его вины.