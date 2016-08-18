Душанбе, 18 августа, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Трое российских альпинистов 14 августа в Таджикистане попали под лавину при восхождении на пик Сомони (7495 м.), сообщает сегодня, 18 августа, «Азия-Плюс» со ссылкой на информацию Федерации альпинизма России.

skeeze Схождение лавины

Известно, что ЧП произошло в 07:50 часов утра по местному времени на гребне пика Исмоили Сомони на высоте 6800 метров над уровнем моря. Одного из альпинистов, Павла Цветова, отбросило в сторону, и он сумел выбраться. После восьми часов попыток найти товарищей — Наталью Цветову и председателя альпклуба МАИ Михаила Волкова, альпинист вернулся в базовый лагерь на поляне Москвина, куда добрался к полуночи и сообщил в администрацию о несчастном случае.

Для спасения российских альпинистов был создан поисковый отряд из числа добровольцев, 16 августа поисковая группа совершила облет верховьев ледника Орджоникидзе на вертолете. Однако в ходе поисков не было найдено никаких следов пропавших альпинистов и по решению близких и поисково-спасательного отряда 17 августа поиски были прекращены.

Как сообщает «Азия-Плюс», в Комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и гражданской обороне Таджикистана о трагедии ничего не знают. По словам пресс-секретаря ведомства Умеды Юсуповой, «данный факт по линии КЧС не зарегистрирован».

Пик Исмоила Сомони, ранее носивший название Пик Сталина, а позже Пик коммунизма — высочайшая вершина на территории бывшего СССР (7495 м.), находится в хребте Академии Наук на Памире. Нынешнее свое название гора получила в 1999 году в честь основателя первого государства таджиков.