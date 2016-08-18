Санкт-Петербург, 18 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум. На кольцевой автодороге Санкт-Петербурга по неизвестной причине разбросало большое количество живой рыбы. Об этом сообщают очевидцы в популярной городской группе в соцсети.

http://vk.com/spb_today Рыба на КАД Петербурга. Скриншот фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По их словам, которые подтверждаются фотографиями, живая рыба наблюдалась на проезжей части внешнего кольца КАД на большом расстоянии — от Московского до Мурманского шоссе.

Как пишет пользователь под ником «Роман Пахно», живая рыба «невзирая на правила дорожного движения, прыгала с одной полосы на другую)) кто-то её умудрялся собирать».

По всей видимости, рыба оказалась на дороге, выпав из грузового автомобиля, перевозившего живой товар.

Это сообщение уже вызвало бурную реакцию пользователей, упражняющихся в остроумии.

«А пиво там не бегало, случайно?»; «Без удочки, но с рыбалки»; «Это рыбный дождик прошёл», — пишут участники обсуждения.

В то же время другие напоминают, что остановки на КАД, а тем более, попытки собрать рыбу с проезжей части — смертельно опасны в силу скоростного характера трассы.«Многие «рыбаки» на КАДе могли стать жертвой своей рыбалки», — замечает один из пользователей. «Останавливаться на КАДе, чтобы поймать рыбку на ужин, которого после этой «рыбалки» может и не быть — глупость», — поддерживает его другой.