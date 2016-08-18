Берлин, 18 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум.



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Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что она считает решение Великобритании выйти из ЕС «необратимым», сообщает Associated Press.

С таким заявлением глава ФРГ выступила в интервью, опубликованном 18 августа.

«Нам еще предстоит осуществить весь процесс выхода, однако это решение необратимо», — отметила Меркель, указав, что она сожалеет о решении граждан Соединенного Королевства.

Канцлер ФРГ также заметила, что это решение является испытанием для Евросоюза.

«Теперь нам необходимо провести переговоры на основании наших интересов. И «вести переговоры» — должно означать прежде всего укрепление наших совместных проектов», — подчеркнула Меркель, добавив, что благодаря ЕС у отдельных стран есть возможность более настойчиво заявить свою позицию, которую они не смогли бы озвучить вне блока.