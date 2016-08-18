Москва, 18 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Сотрудничество и партнерство между Россией и Китаем может выйти на новый уровень. По словам сопредседателя делового клуба «Москва — Пекин. Две страны — одно дело», экономиста Руслана Гринберга, этому будет способствовать реализация проектов, которые буду презентованы на форуме в Пекине 20−21 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

wusuobuneng.com Российско-китайские отношения

Российско-китайский инвестиционный Форум «Москва — Пекин. Две страны — одно дело» состоится в рамках восьмой ярмарки зарубежных инвестиций «COIFair-2016», при поддержке Министерства экономического развития РФ.

«Для России это сотрудничество является очень важным с точки зрения оживления экономики. Уверен, что форум станет полезным и действенным инструментом в развитии многоуровневого сотрудничества между нашими странами по актуальным экономическим направлениям», — отметил Гринберг.

«Организация подобных форумов предоставляет платформу для информационного обмена бизнес-кругов двух стран, позволяя совершать прагматичные обмены лицо в лицо между компаниями, а также расширять сферы и каналы сотрудничества», — заявил в свою очередь генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чженьвэй.

На форуме будут презентованы российские проекты непосредственно китайским инвесторам, также планируется обсуждение важнейших аспектов двустороннего сотрудничества России и Китая в сфере привлечения инвестиций. Участниками форума станут министры, губернаторы, руководители российских и китайских компаний, общественные организации, представители СМИ.

По словам организаторов, восьмая ярмарка зарубежных инвестиций «COIFair-2016» — это уникальная площадка по поиску и привлечению китайских инвестиций в проекты со всего мира на высоком уровне. Ожидается участие в ней более 100 стран и регионов мира, заинтересованных в привлечении китайских инвестиций.

Цель COIFair-2016 — дать возможность российским предприятиям, заинтересованным в получении китайских инвестиций, наладить непосредственный контакт с инвесторами из Китая.

На российско-китайском инвестиционном форуме «Москва — Пекин. Две страны — одно дело» запланировано обсуждение пяти основных тем: основные направления развития инвестиционного сотрудничества России и Китая в сфере крупного и среднего бизнеса; экономические и социальные аспекты интеграции евразийского экономического союза и программы нового «Шелкового пути»; партнерство России и Китая в энергетической сфере: проблемы реализации совместных проектов и области добычи и поставки энергоресурсов; проблемы реализации совместных проектов в финансовой сфере и увеличения доли национальных валют в двухсторонних контактах и взаимных расчетах; основные направления и возможности увеличения товарооборота между Россией и Китаем путем создания международных зон свободной торговли.