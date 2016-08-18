Санкт-Петербург, 18 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вынесен приговор шести подсудимым, которые обвинялись, в зависимости от роли каждого, в организации, подстрекательстве и пособничестве в покушении на убийство двух или более лиц по найму, а также в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте оружия и боеприпасов. Одним из фигурантов этого дела стал петербургский предприниматель Ильхам Алиев, занимающийся ресторанным бизнесом.

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Вместе с ним осуждены Габил Асадов, Вячеслав Кулагин, Халиг Магеррамов, Андрей Мишенькин и Али Шахрзаев, сообщают 18 августа правоохранительные органы северной столицы.

Наиболее громким преступлением, к которому, как установлено судом, имели отношение осужденные, стало убийство уроженца Армении в ресторане на Шоссе Революции 27 мая 2012 года. Оно запомнилось в Петербурге своей дерзостью и тем, что в результате нападения киллера Ильи Севрюгина на бизнесмена от полученных в схватке огнестрельных ранений скончались оба ее участника. Позже выяснилось, что убийца перепутал того, кого ему «заказали», и застрелил другого человека, поплатившись за это собственной жизнью. Организатором этого преступления, по данным следствия, был Шахрзаев.

Что же касается Ильхама Алиева, то ему инкриминировалась попытка организовать убийство главы совета предпринимателей города Сертолово (Ленобласть), за выступление последнего на стороне конкурента по бизнесу. По данным следствия, в подготовке и исполнении этого преступления участвовали Асадов, Магеррамов, Кулагин и Мишенькин. Однако в момент покушения после первого выстрела пистолет киллера заклинило, и потерпевший, получив ранение плеча, остался жив.

«На протяжении следствия и судебного разбирательства со стороны Ильхама Алиева оказывалось воспрепятствование осуществления правосудия», — сообщили сегодня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу. В частности, как отмечается, Алиев пытался добиться изменения меры пресечения путем фальсификации медицинских заключение о состоянии его здоровья.

Приговором Всеволожского городского суда Алиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Ленинградской области. Его подельники приговорены к срокам от 10 до 14 лет лишения свободы. «Всем осужденным также назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого и особого режима», — добавили в надзорном ведомстве. Однако, этот приговор пока не вступил в законную силу.