Рига, 18 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Президент профсоюза полицейских Латвии Агрис Суна считает, что государство «обокрало» стражей порядка, сообщает портал Lsm.lv.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Агрис Суна рассказал о сложившейся ситуации, когда полицейским, пожарным и охранникам в тюрьмах не оплачивали сверхурочные и работу в праздничные дни. Он напомнил, что было даже судебное разбирательство, которое длилось 5 лет. Но даже после решения Верховного суда денег у государства как не было, так и нет.

Как стало известно, ситуацию с неоплаченными сверхурочными в полиции наблюдают с 2009 года. Недавно Суд постановил компенсировать стражам порядка невыплаченное за последние два года. По словам представителя Министерства внутренних дел, Гунты Скребеле, в ведомстве подсчитали, что на выплату сверхурочных необходимо найти 22 миллиона евро.

«Министерство разрабатывает поправки в нормативных актах, уточняет подсчеты. В тесном сотрудничестве с отраслевыми профсоюзами дискутирует конкретно о том, как компенсировать сверхурочное выполнение служебных обязанностей. Второго августа правительство постановило, что размер компенсации в 2016 году не превысит 7 миллионов евро. Поэтому ищутся виды и порядок, как эта компенсация будет выплачиваться», — пояснила Скребеле. Представитель ведомства также сообщила, что Кабинет министров предложил оценить возможность компенсировать работу не деньгами, а выходными. На данный момент ведутся дискуссии на этот счет.

Еще один наболевший вопрос, который затронул представитель профсоюза полицейских — повышение зарплат. «Я надеюсь, будет выполнено обещание, что хотя бы в следующем году зарплата вернется на предкризисный уровень», — говорит Агрис Суна.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер министра Мариса Кучинскиса Андрейс Вайварс сообщил, что в 2017 году на зарплаты полицейских выделены дополнительные 13 миллионов евро. «13 — это та сумма, которую правительство уже нашло, чтобы поднять зарплаты полицейских в Латвии. Но уже ясно, что это лишь половина той суммы, чтобы реализовать реформу зарплат полицейских. Примерно такую же сумму правительство еще будет искать. Будет работать, смотреть, как это возможно», — говорит чиновник.

«Если министры и на этот раз не выполнят свои обещания и только пожмут плечами, начнем проводить какие-то акции протеста», — обещает Суна. Напомним, сегодня, 18 августа, правительство соберется на внеочередное заседание. На повестке дня — обсуждение повышения зарплат полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году в бюджет МВД были дополнительно влиты 26,2 млн. евро; часть этих средств пошла и на увеличение денежного вознаграждения стражей порядка. Ранее Кюзис уже заявлял Латвийскому телевидению, что государство должно обеспечивать полицейских достойной зарплатой, чтобы те не прозябали в нужде. В качестве примера он привел размер зарплаты следователей, отметив, что достойная для этой должности зарплата — тысяча евро.

Ранее стало известно, что за 2015 год в Латвии покончили собой шестеро работников полиции. Причиной самоубийств стала не ситуация на службе, а проблемы в личной жизни и нехватка средств, заявил начальник Госполиции Интс Кюзис. В интервью программе Rīta Panorāma генерал указал, что шокирован этой трагической статистикой и не припомнит за время своей службы подобной ситуации, когда добровольно счеты с жизнью сводят так много полицейских. Шеф Госполиции указал, что суицид совершили полицейские, занимавшие невысокие должности.