Минск, 18 августа, 2016, 14:03 — ИА Регнум.



president.gov.by Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

«Недавний запуск белорусского спутника с китайского космодрома Сичан и создание современных оборонных систем вывели на новую, очень доверительную высоту наше технологическое партнерство. Наряду с инвестиционным оно должно стать главным двигателем двустороннего взаимодействия», — заявил 18 августа Александр Лукашенко, принимая делегацию КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу.

Лукашенко сообщил китайским товарищам, что второе заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству будет результативным и позволит определить конкретные направления дальнейшего эффективного развития белорусско-китайских отношений. Он также поблагодарил Мэн Цзяньчжу за пристальное внимание к вопросам укрепления белорусско-китайской дружбы и партнёрства.

Руководитель Белоруссии напомнил, что в конце сентября планирует посетить Китай с государственным визитом и подчеркнул, что ждёт от личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином традиционно доверительного обмена мнениями, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«За 25 лет с момента установления дипломатических отношений Белоруссия и Китай сделали очень многое для укрепления двусторонних связей, — отметил Лукашенко в тексте своего выступления. — В нашем диалоге абсолютно нет закрытых тем и нерешенных проблем».

Лукашенко констатировал: интенсификация контактов между КНР и РБ наблюдается во всех без исключения сферах. По его словам, состоявшийся в мае 2015 года белорусско-китайский бизнес-форум придал новый импульс налаживанию межрегиональных связей. Руководитель постсоветской республики также отметил, что со стороны китайских регионов проявляется практический интерес к тесному сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2015 года пресс-служба Минэкономики Белоруссии проинформировала: «Китай является ключевым стратегическим и торговым партнером Белоруссии, поэтому Белоруссия нацелена на результативное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран и активизацию его направлений». Товарооборот между РБ и КНР динамично наращивается вместе с ростом стабильно отрицательного сальдо белоруской стороны.