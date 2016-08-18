Москва, 18 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе планируют урегулировать ситуацию с задержанием уличных музыкантов. Для артистов создадут специальный сайт в интернете, через который можно будет оставить заявку на свое выступление. На портале будут опубликованы утвержденные места для концертов, сообщает «Говорит Москва».

pixabay.com Уличные музыканты

«Считаю бестолковой ситуацию, когда с людьми, которые абсолютно никому не мешают, играют классическую, какую-то другую музыку, поступают так жёстко. Этот вопрос не отрегулирован», — отметил Собянин.

Градоначальник добавил, что на сайте также будут указаны места для танцев и песен.

Напомним, в столице проводится работа по легализации деятельности уличных музыкантов. Как ранее сообщил глава департамента культуры Александр Кибовский, музыкантам разрешено выступать на общегородских праздниках в парках в том случае, если они пройдут прослушивание и получат разрешение.

Кроме того, в Мосгордуме предлагали ввести специальный патент для музыкантов и запретить использовать звукоусилительную техники вблизи жилых домов.

В мае в московском метро прошел финал проекта «Музыка в метро»: музыканты на станциях исполняли свои песни.

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