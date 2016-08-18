Москва, 18 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. С октября 2016 года запускается новый международный проект «Российско-скандинавский центр исследований и инноваций в аквакультуре». В его реализации участвуют Мурманский государственный технический университет Росрыболовства, Московский государственный университет технологии и менеджмента, Университет Тромсе — Арктический университет Норвегии и Университетский колледж Холар (Исландия), сообщили в Росрыболовстве.

coombesy Выловленная рыба

Основная цель проекта — подготовить базу для разработки систематического образования в сфере аквакультуры в России. Норвежские и исландские партнеры готовы поделиться своим опытом подготовки специалистов в сфере аквакультуры, которая является одной из самых перспективных и динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства РФ.

В соответствии с планом развития этой отрасли рыбной промышленности производство рыбы на аквакультурных хозяйствах должно почти удвоиться к концу 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле правительства РФ выделило субъектам Федерации 348,7 миллиона рублей на субсидирование проектов в области аквакультуры. В 2016 году из федерального бюджета субсидии будут распределены между бюджетами шести регионов России.

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