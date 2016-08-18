Москва, 18 августа, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля укрепляется к основным валютам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи 18 августа.

ИА REGNUM Рубль

К 11:39 мск доллар США потерял 20,25 копейки и составил 63,6225 рубля. Биржевой курс евро к этому времени опустился на 9,75 копейки до 71,9575 рубля.

Торги по доллару проходили в диапазоне от 63,38 до 63,7650 рубля, по евро — от 71,78 до 72,08 рубля.

Ранее нефть марки Brent в ходе торгов превышала отметку $50 за баррель впервые с 5 июля — она поднялась до $50,01 за баррель. Мировые цены на нефть вернулись к росту после умеренного снижения ранее в ходе торговой сессии утром 18 августа.