Рига, 18 августа, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Партии правящей коалиции Латвии договорились, что минимальную зарплату в 2017 году можно будет повысить на 10 евро — до 380 евро в месяц, сообщает LETA.

Domas Евро

Как сообщил премьер-министр Марис Кучинскис, такое решение было принято после ряда встреч политиков коалиции с представителями Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) и Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП). Представители ЛКРД заявили, что согласны на постепенное повышение минимальной зарплаты, в свою очередь ЛТПП считает, что ее стремительное повышение навредит бизнесу.

Как заявил премьер, основываясь на итоги переговоров, была достигнута договоренность о повышении минимальной зарплаты на 10 евро. В то же время Кучинскис отметил, что повышение минимальной зарплаты на 10 евро станет дополнительным бременем для многих государственных учреждений, особенно учреждений культуры, и уменьшит фискальное пространство, поэтому сегодня на заседании правительства по этому вопросу еще будут дискуссии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство благосостояния Латвии считает, что минимальную зарплату нужно повысить с нынешних 370 до 407 евро до уплаты налогов, что существенно способствовало бы росту благосостояния жителей, получающих минимальную зарплату, особенно семей с детьми, больше всего нуждающихся в поддержке государства. Минблаг напомнило, что с 1 июля минимальная зарплата в Латвии стала самой низкой среди стран Прибалтики и третьей самой низкой в ЕС.