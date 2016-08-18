Лос-Анджелес, США, 18 августа, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В штате Калифорния (США) из-за лесных пожаров жители покинули более 35 тыс. домов, пишет издание USA Today.

Ada Be Пожар в доме

Огонь уничтожил около 268 строений, в том числе 175 жилых домов. С севера штата эвакуировано более 80 тыс. человек, в основном, из городов и прилегающих территорий Кайон Пасс, Литл Крик, Райтвуд и Оак Хиллс.

По последним данным, пожары бушуют на территории более 100 квадратных километров, в их тушении задействованы 1,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в результате лесного пожара на севере Калифорнии сгорел городок Лоуэр-Лэйк. Лесные пожары начались около недели назад, по мнению синоптиков, в ближайшие месяцы огонь усилится — в штате ожидается сухая и ветреная погода, которая способствует распространению огня.