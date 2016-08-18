Симферополь, 18 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Фиктивная вакцинация животных стала одной из причин вспышки инфекции в Крыму. Об этом заявила на пресс-конференции в Симферополе представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлию Мелано.

stevepb Вакцина

«Ненадлежащее и неполное исполнение ряда функций, которые ранее были переданы Россельхознадзором Крымсельхознадзору и Государственному комитету ветеринарии Крыма, привело к ухудшению эпизоотической ситуации (распространению инфекционных болезней) на полуострове», — подчеркнула Мелано.

Как отметили 18 августа в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора, ненадлежащее исполнение ведомствами своих обязанностей, в частности, проявилось в фиктивной вакцинации животных, отчетные данные по которой в корне отличались от фактических показателей. Кроме того, специалистами отмечено увеличение площадей распространения карантинных растений на полуострове.

Итогом таких недочетов стали зафиксированные в 2016 году множественные вспышки африканской чумы свиней (АЧС) и болезни Ньюкасла (псевдочумы птиц), увеличение случаев выявления бешенства домашних животных, а также другие негативные последствия. В частности, карантин по АЧС в Крыму был введен в январе 2016 года, и до его отмены 4 апреля было уничтожено более 9 тыс свиней.

«В сложившейся ситуации потребители, производители и переработчики ждут реальных мер по улучшению эпизоотической ситуации на полуострове от Совета министров Крыма, которому предоставлена наиболее полная информация по всем выявленным нарушениям», — подчеркнула Мелано.

Отметим, что в феврале 2016 года Россельхознадзор направил представление о снятии с должности главного ветеринарного врача Крыма Валерия Иванова за плохую организацию работы ветеринарной службы.