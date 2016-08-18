Бишкек, 18 августа, 2016, 10:29 — ИА Регнум. В Киргизии за минувший год сократился объем импорта горюче-смазочных материалов, но при этом возросло количество случаев контрабандного ввоза топлива в страну. Об этом заявил председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Айбек Кадыралиев сегодня, 18 августа, выступая на заседании круглого стола, посвященного проблемам топливного рынка страны.

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В свою очередь директор Ассоциации нефтетрейдеров Киргизии Улан Кулов отметил, что это произошло из-за целого ряда причин, в числе которых более низкая стоимость ГСМ в соседнем Казахстане, а также девальвация казахской национальной валюты, совпавшая со вступлением Киргизской Республики в Евразийский экономический союз.

По его словам, за указанный период объем легальных поставок топлива в Киргизию сократился на 90 тыс. тонн, что привело к недопоступлению в бюджет страны 435 млн сомов (свыше 405 млн рублей по текущему курсу).

«Мы неоднократно обращались в правительство, которое приняло постановление для предотвращения контрабанды. Однако объемы незаконных поставок не сократились. Мы предлагаем снизить акцизный налог и открыть доступ к рынку Казахстана. Официальные нефтетрейдеры не могут там закупать ГСМ, чем пользуются нелегальные поставщики», — подчеркнул Улан Кулов.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в период с августа 2015 года по август 2016 года сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии зафиксировали 115 случаев контрабанды горюче-смазочных материалов: были возбуждены 73 уголовных дела, из них 26 направлены в суд. При этом сумма причиненного государству ущерба составила порядка 44,2 млн сомов (41,16 млн рублей), из которых удалось возместить лишь 3,67 млн сомов (около 3,42 млн рублей). Отметим, что накануне, 17 августа, премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков поручил правоохранительным органам объединить усилия в борьбе с нелегальным ввозом и незаконным оборотом нефтепродуктов.