Москва, 18 августа, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Жители Москвы по-разному оценивают экологическую ситуацию в городе — 40% считают ее в той или иной степени благоприятной, 42% характеризуют как скорее неблагоприятную, еще 14% настроены крайне критично. При этом 39% респондентов не считают, что экологическая ситуация в Москве хуже, чем в других городах, 37% придерживаются обратной точки зрения, 24% затруднились с ответом. Тем не менее, 54% жителей столицы обеспокоены состоянием окружающей среды. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Кремлевская набережная с Большого Каменного моста

Среди экологических проблем наибольшие опасения у жителей города вызывают выхлопы автотранспорта — об этом сказали 60%. В то же время лишь 22% респондентов сообщили, что они или их семьи не имеют личного автомобиля. Далее в рейтинге факторов, вызывающих опасения, следуют «загрязнение воздуха промышленными предприятиями» (28%), «утилизация мусора» (15%) и др.

58% москвичей осведомлены, что Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) с 2013 года перешел на выпуск автомобильного топлива пятого экологического класса (Евро-5). 45% из них считают, что производство экологичного топлива является вкладом МНПЗ в улучшение качества воздуха в столице.

81% респондентов, которым известно о модернизации Московского НПЗ, считают, что она способствует решению экологических проблем города.

Опрос проведён 28−30 июня 2016 года. Опрошено 1000 жителей Москвы. Выборка репрезентирует население Москвы в возрасте от 18 до 70 лет по территориальному признаку (административные округа), полу и возрасту. Статистическая погрешность не превышает 3,2%. Метод сбора информации — телефонный опрос.