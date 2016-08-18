Вашингтон, 18 августа, 2016, 10:21 — ИА Регнум.



alsen Шахматы

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы следующим главой Белого дома стал кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп, поэтому Кремль готов пойти на беспрецедентные шаги для того, чтобы повлиять на выборный процесс в США и помочь кандидату-республиканцу одержать верх на выборах, пишет бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для Washington Post.

По мнению дипломата, мотивация Путина добиваться победы Трампа вполне рациональна: Трамп выступает за такую внешнюю политику, которую поддерживает Путин. Так, самым поразительным, прокремлевским предложением кандидата-миллиардера стало высказывание о том, что можно «рассмотреть» возможность признания Крыма частью России.

Президент Обама и почти каждый член Конгресса — и демократы, и республиканцы — категорически отвергают такую мысль. Дипломат подчеркивает, что «аннексию» Крыма Россией признали только Афганистан, Куба, Никарагуа, Северная Корея, Сирия и Венесуэла. Естественно, что Путин хотел бы, чтобы к этому списку присоединились и США.

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Трамп также дал понять, что испытывает пренебрежение к союзникам Белого дома по всему миру. Продемонстрировав свое непонимание принципов действия НАТО, он потребовал, чтобы другие члены альянса платили Вашингтону за защиту, из-за чего многие из них, отмечает Макфол, особенно в Восточной Европе, беспокоятся относительно его приверженности их безопасности. Трамп также оттолкнул своими действиями союзников Вашингтона в Азии, из-за чего у России появились новые возможности для оказания там своего влияния.

В области же торговли, обещая отказаться от ряда торговых соглашений, Трамп играет на руку Кремлю. С точки зрения Путина, разве может быть лучший подарок на Новой год, чем торговая война между США, Китаем или Мексикой? Угрозы Трампа относительно того, что он прекратит выплаты по долгам США, также значительно подрывают репутацию страны как кредитора, что также является предпочтительным исходом для Путина.

В целом Трамп выступает за изоляционистскую политику и отречение США от мирового лидерства. Ему мало дела до продвижения демократии и прав человека. Как раз уход США из глобальных дел соответствует полностью интересам Путина на международной арене. По прогнозам экспертов, если Трамп станет президентом, страну ожидает бурный период.

Если президент Трамп попытается воплотить свои радикальные идеи на практике в отношении иммиграции или постройки стены на южной границе страны, это может вызвать значительное противодействие со стороны Конгресса и американского общества. Благодаря тому, что США будут разделены из-за политики Трампа, у Путина будет больше свободы действий по всему миру.

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Если победа Трампа сыграет на руку интересам Путина, то этого нельзя сказать о победе бывшей первой леди Хиллари Клинтон. Кандидат от Демократической партии, отмечает демократ Макфол, никогда не признает Крым частью России. Она будет укреплять отношения с союзниками США и активно выступать в защиту прав человека.

Дипломат считает, что победы Клинтон в Кремле не хотят еще и потому, что уже сталкивались с ней, когда она занимала пост главы американской дипломатии. Макфол напоминает, что она, среди прочего, занимала жесткую линию по отношению к передаче власти в Сирии, а также выступала за вооружение оппозиции сирийского президента Башара Асада.

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