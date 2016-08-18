Рио-де-Жанейро, Бразилия, 18 августа, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Тренер сборной Германии по гребному слалому Штефан Хенце спас жизни четырех человек — его сердце, печень и две почки были пересажены другим пациентам, сообщает Die Welt.

mostlimb Донор

35-летний Хенце скончался в больнице Рио-де-Жанейро от травм, полученных в результате ДТП. Представитель министерства здравоохранения Бразилии, согласие на донорство органов дали родственники погибшего.

Медики успешно выполнили трансплантацию другим пациентам сердца, печени и двух почек Хенце.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Штефан Хенце ехал на такси в Олимпийскую деревню вместе со своим коллегой — наставником немецких каноистов Кристианом Кедингом. В результате ДТП Кединг получил легкие травмы, а Хенце был доставлен в больницу в состоянии комы с травмами головы.

Серебряный медалист в гребном слаломе на каноэ на Олимпиаде в Афинах скончался в больнице 15 августа.