Тверь, 18 августа, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Отремонтированный мост через Волгу в городе Ржеве Тверской области планируется сдать в ноябре этого года. Ход работ на объекте 17 августа оценил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. На объекте также побывали вице-спикер Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» и Тверского регионального отделения партии Владимир Васильев, генеральный директор ржевского предприятия «Электромеханика» Виктор Константинов.

Пресс-служба правительства Тверской области

На ремонт объекта из регионального бюджета направлено 175,5 млн рублей, еще 19,5 млн рублей выделил город.

В настоящее время рабочие разобрали плиты проезжей части, демонтировали тротуары. Подрядчик приступил к ремонту конструкции моста. На данный момент наблюдается некоторое отставание от графика, однако к концу недели подрядчик обязался представить предложения по исправлению ситуации.

«Скорее всего, это будет увеличение сил и средств. Ориентируемся, что к концу второй — началу третьей декады сентября уже будет открыто движение по одной половине моста», — сказал Игорь Руденя. Полностью сдать объект в эксплуатацию планируется в ноябре этого года.

По словам главы региона, в планах также — ремонт моста в Старице, а также еще ряда объектов, требующих срочного ремонта. В ближайшие два года дороги отремонтируют по направлениям Весьегонск, Осташков, Кашин, Калязин, Удомля, Ржев. Задача — привести все дороги области в нормативное состояние к 2020 году.