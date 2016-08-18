Москва, 18 августа, 2016, 09:45 — ИА Регнум. В Москве состоится новый флешмоб: в День российского кино, 27 августа 2016 года, в парке Победы организуют свадебный велопробег. Как заявил вице-президент Федерации велосипедного спорта Москвы Петр Дворянкин, планируются собрать сотни велосипедистов. Акция стартует с аллеи Молодеженов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Невесты

«Все гости и участники будут в костюмах и платьях, девушкам будет рекомендовано надевать платья, в которых удобно передвигаться на велосипеде. «, — цитирует Дворянкина «М24».

Во время флешмоба участники мероприятия также выложат фигуры сердец и кольца молодеженов.

Напомним, в Москве 29 мая прошел крупнейший велопарад, в котором приняли участие порядка 30 тысяч человек. Участники мероприятия проехали на велосипедах по центральным улицам в поддержку развития велокультуры и безопасности на дорогах.

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