Токио, 18 августа, 2016, 09:36 — ИА Регнум. В сентябре 2016 года на Кубу собирается прибыть премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Цель визита — укрепление двусторонних отношений между Токио и Гаваной, сообщает агентство Киодо.

Roberty Пляж на Кубе у города Варадеро

Приезд Абэ станет первым визитом на Кубу главы правительства Японии. Премьер-министр также посетит 71-ю сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деловые круги Японии выразили намерение «завоевать кубинский рынок» и расширять торговые связи с Гаваной. С этой целью 1 июня на Кубу прибыла делегация из шестидесяти японских бизнесменов, принявших участие в семинаре, организованном Торгово-промышленной палатой Кубы и японской компанией Jetro.