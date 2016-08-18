Вашингтон, 18 августа, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Первая космическая миссия, итогом которой станет доставка на Землю первого в истории образца породы астероида, завершится 24 сентября 2023 года. Встреча аппарата OSIRIS-Rex с космическим телом под названием Бенну намечена на августа 2018 года, сообщил на брифинге глава миссии Гордон Джонстон.

UKT2 Астероиды

8 сентября 2016 года ракета-носитель Atlas V выведет зонд OSIRIS-Rex, собранный в компании Lockheed Martin по заказу НАСА, в космическое пространство. Предполагается, что не ранее июля 2020 года зонд произведет забор образца грунта астероида, а спустя некоторое время отправится в обратный путь.

Специалисты называют астероид Бенну наиболее опасным для Земли, по расчетам, в конце 22 века небесное тело может столкнуться с нашей планетой.

Зонд НАСА должен доставить не менее 60 г породы с поверхности Бенну, что позволит ученым получить информацию о его строении и составе.

Затраты миссии оцениваются в $800 млн.