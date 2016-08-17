Ташкент, 17 августа, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Управление мусульман Узбекистана начало информационную кампанию по разъяснению населению норм традиционного ислама, сообщил журналистам муфтий республики Усмонхон Алимов.

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«Необходимо усилить работу, особенно среди молодежи, по разъяснению норм многовекового ханафитского учения ислама, принятого на мировом уровне мусульманскими учеными-богословами», подчеркнул он.

Муфтият намерен издавать соответствующую литературу, которая раскрывает правильное толкование ислама, а также предостерегает и раскрывает суть существующих в мире угроз.

В частности, в эти издания будут включены фетвы и обращения исламских богословов против террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), информация о методах работы террористов по привлечению в свои ряды молодежи.

Книги будут содержать факты и рассказы из жизни людей, воевавших на стороне экстремистов, а затем раскаявшихся в своих поступках.

«Помимо этого, будет организована работа в печатных СМИ, интернете и на телевидении», уточнил глава управления мусульман Узбекистана.