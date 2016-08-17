Берлин, 17 августа, 2016, 23:42 — ИА Регнум.



Советский плакат «Все на выборы!»

Эксперты и гражданские активисты критикуют парламентские выборы в России еще до их начала. По их мнению, не создано элементарных условий для справедливого процесса наблюдения за ними. «Еще в мае этого года Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) отказалась наблюдать за выборами в нижнюю палату российского парламента из-за нарушающей международное право аннексии Крымского полуострова. В апреле 2014 года Россия была лишена права голоса в Совете Европы. Отказ ПАСЕ от наблюдателя за российскими выборами Россия использует теперь как политическую пощечину Совету Европы», — передает телерадиокомпания Deutsche Welle (DW).

Как отмечает СМИ, представители ОБСЕ, тем не менее, должны наблюдать за выборами в Госдуму. В своем докладе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека может даже скорректировать выданные ранее рекомендации. ОБСЕ по-прежнему обеспокоено ситуацией в российских средствах массовой информации, которые управляются государством.

DW отмечает, что участие гражданского общества в процессе выборов в России явно нежелательно. Трудное положение наблюдателей за выборами из-за новых законов стало еще более сложным. В феврале этого года в России был принят закон, который ограничил число независимых наблюдателей и консультантов в избирательной комиссии. Закон гласит, что избирательная комиссия может отправить только одного наблюдателя за выборами на избирательный участок. А наблюдатели должны получить регистрацию не позднее, чем за три дня до выборов. По мнению экспертов, это можно охарактеризовать как подготовку к подтасовокам, потому что заранее известно, кто идет на какой избирательный участок.

Ранее активисты гражданского общества, чтобы обойти существующие ограничения в области наблюдения за выборами, часто аккредитовывались в качестве представителей средств массовой информации. Но с марта журналисты могут выступать лишь в роли наблюдателей. А газеты и электронные СМИ должны уведомить об этом избирательную комиссию не позднее, чем за 5 месяцев до выборов. Не смогут больше наблюдать за выборами и неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа. Согласно закону об НКО, принятому в ноябре 2014 года, «они теперь шельмуются властями в качестве «иностранных агентов» и должны зарегистрироваться в специальном реестре», добавляет DW.