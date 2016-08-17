Прага, 17 августа, 2016, 23:31 — ИА Регнум. В США утверждают, что у России нет никаких шансов выстоять против НАТО. Как счиатает известный американский аналитик в области безопасности, вице-президент Института Лексингтона Дэн Гурэ, НАТО сегодня сталкивается с весьма реальной вероятностью военного конфликта с Россией, которая, однако, по его мнению, не имеет ни малейшего шанса на успех. Поэтому альянсу следует быть гораздо более активным перед лицом российской военной агрессии и пропаганды, пишет чешская газета Parlamentní listy (PL).

Советский плакат. 1948

«Москве ни при каких обстоятельствах не выиграть в прямой военной конфронтации с НАТО, ей не добиться успеха и в длительной холодной войне. Североатлантический альянс имеет в 20 раз больший валовый внутренний продукт и в четыре раза большие вооруженные силы. Единственный козырь русских — это ядерное оружие. Кремль опирается на тот факт, что ядерное оружие будет использоваться в случае возникновения конфликта в качестве средства сдерживания, так как, по мнению Москвы, НАТО скорее пойдет на уступки, чем на риск ядерной войны», — цитирует издание западного эксперта.

По словам Гурэ, Запад должен действовать против России одновременно в политической и военной плоскости. В политической сфере это может быть гораздо сложнее. Запад должен признать тот факт, что, с точки зрения президента России Владимира Путина, НАТО представляет собой угрозу существованию его режима и всей страны. Это также означает, что Запад должен решительно реагировать на попытки Кремля использовать нетрадиционные методы борьбы, чтобы дестабилизировать НАТО и Европейский союз.

Во-первых, альянсу следует более глубоко включиться в защиту своих государств-членов в плане укрепления связей между НАТО и Европейским союзом, который остается политически и организационно очень нестабильным. Примером того, как плохо это может закончиться, несомненно, является Украина. Во-вторых, Запад должен более интенсивно участвовать в борьбе против московских стратегий, используя самих русских. Североатлантический альянс, считает Гурэ, должен однозначно отвергнуть ту часть внешней политики России, которая лицемерно утверждает о «помощи» этническим русским, проживающим за пределами страны. Подобную «помощь» русским, живущим в Крыму, следует рассматривать как нарушение статьи IV устава НАТО. Альянс должен четко продемонстрировать свою приверженность обеспечению физической безопасности, независимости и суверенитета всех своих членов, стоящих перед угрозами со стороны России. Особое внимание следовало бы уделить информационной борьбе против глобальной пропаганды Москвы, добавляет PL.