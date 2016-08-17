Варшава, 17 августа, 2016, 22:59 — ИА Регнум. На границе Польши и Калининградской области России возводятся новые проволочные заграждения, сообщает польское «Радио Ольштын» со ссылкой на сотрудников польской пограничной службы.

Колючая проволока

По их словам, заграждение на российско-польской границе существует несколько лет, но сейчас российская сторона подвозит к нему новые столбы и колючую проволоку. С какой целью производятся эти работы, польские пограничники понять не могут, но допускают, что это обычный плановый ремонт.

В свою очередь, пресс-служба пограничного управления ФСБ России заявила, что новых ограждений на границе Польши и Калининградской области не строится. Забор с колючей проволокой стоит на границе еще со времен Советского Союза, а текущий ремонт некоторых его участков осуществляется постоянно.