Тегеран, 17 августа, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» прибыл на военный аэродром «Ноджи» в Хамадане. На борту Ан-124 были ракетные комплексы С-400 и С-300, передает израильский военно-аналитический портал Debka со ссылкой на источники в разведке.

Минобороны.рф Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Информационное агентство ВС Ирана Defa Press перевело новость Debka и вынесло её в топ. До сих пор никаких опровержений ни с иранской, ни с российской стороны не поступило.

По данным Debka, подготовка иранской авиабазы для размещения российских бомбардировщиков началась еще в начале июля 2016 г. Для этого специально расширили взлетно-посадочную полосу, создали мастерские для технического обслуживания самолетов и обустроено жилье для военнослужащих ВС России.

Утром 17 августа спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани опроверг информацию о размещении российской военной авиации в Хамадане. По данным российских СМИ, бомбардировщики ВКС России совершили вторую серию вылетов с иранской территории для уничтожения террористов и их инфраструктуры в Сирии.