Радио REGNUM: второй выпуск за 17 августа
Москва, 17 августа, 2016, 21:26 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Владимир Путин назначил новых послов в Колумбии и Болгарии;
Глава иранского парламента заявил, что присутствие ВКС России на авиабазе Хамадан не будет постоянным;
Правительство России вновь рисует радужные перспективы: новая программа развития Дальнего Востока;
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ ликвидировали боевиков;
Член исполкома Международного олимпийского комитета арестован в Рио за незаконную торговлю билетами на Игры.