Москва, 17 августа, 2016, 21:26 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

  • Владимир Путин назначил новых послов в Колумбии и Болгарии;

  • Глава иранского парламента заявил, что присутствие ВКС России на авиабазе Хамадан не будет постоянным;

  • Правительство России вновь рисует радужные перспективы: новая программа развития Дальнего Востока;

  • В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ ликвидировали боевиков;

  • Член исполкома Международного олимпийского комитета арестован в Рио за незаконную торговлю билетами на Игры.