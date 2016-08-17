Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 августа, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Российская спортсменка Анастасия Белякова уступила француженке Эстель Моссели в полуфинале соревнований по боксу в весе до 60 кг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Спорт».

Боксёрские перчатки

Получив травму локтевого устава в первом раунде, Анастасия не смогла продолжать бой. Спортсменка была доставлена в больницу, у нее выбит локтевой сустав. Тем не менее, Белякова завоевала бронзу и принесла в копилку олимпийской сборной России еще одну медаль Игр в Рио-де-Жанейро.

Вместе с бронзовой медалью Ярославы Якушиной, также проигравшей полуфинальный боксерский поединок, это 40-я медаль сборной России на Олимпиаде в Рио. Всего в копилке нашей команды 12 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых наград. В общекомандном зачете Россия сейчас занимает четвертое место.