Кишинёв, 17 августа, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Ряд общественных деятелей, партий и организаций Молдавии обратились к руководству России с просьбой «помочь молдавским гражданам, находящимся на территории РФ, осуществить свое право голоса» на намеченных на 30 октября 2016 года выборах президента Молдавии. Как сообщило кишиневское издание Tribuna, обращение направлено президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Выборы

«Многие молдаване, которые находятся в Российской Федерации, поддерживают суверенитет Молдовы и поддерживают хорошие отношения между двумя странами, но не могут осуществить свое право голоса», — заявил бывший министр национальной безопасности Молдавии Анатолий Плугару.

По его словам, молдавские власти намерены как и на предыдущих парламентских выборах открыть на территории РФ минимальное количество участков и направить туда лишь 10−15 тысяч бюллетеней. В то время как в России на заработках находятся до миллиона молдавских граждан.

«Это массовая дискриминация. Не должно существовать ограничение на право голоса, граждане не должны подвергаться дискриминации», — сказал Плугару.

«Наши граждане должны иметь возможность осуществлять свое право голоса в любом уголке мира», — заявил в свою очередь лидер партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз.