Минск, 17 августа, 2016, 19:53 — ИА Регнум. «В рамках рабочего визита в Республику Беларусь члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретаря политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу 18 августа 2016 года состоится совместное заседание Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству», — сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Министерство не сообщает о повестке заседания межправительственного комитета. Сообщается лишь, что итогом мероприятия станет подписание протокола совместного заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, политическое руководство Белоруссии считает КНР «ключевым стратегическим партнёром» и гарантом своей безопасности. Накануне, 16 августа в Нанкине состоялось второе заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, а также восьмое заседание рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского индустриального парка — итогами мероприятий стали подписанные протоколы.