Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 17 августа, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Спасателям удалось эвакуировать более 500 пассажиров и членов экипажа с горящего парома у берегов Пуэрто-Рико. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает Associated Press.

Лодки на берегу Пуэрто-Рико

Напомним, ранее сегодня стало известно, что пассажирский паром, Caribbean Fantasy, курсирующее между Пуэрто-Рико и Доминиканской Республикой, загорелся на рейде столице Пуэрто-Рико — Сан-Хуана.

Спасатели спешно начали эвакуировать пассажиров и экипаж. На данный момент более 500 человек, находившихся на борту, доставлены на берег. О жертвах или пострадавших информация не поступала.

По предварительным данным пожар на судне начался в машинном отделении и распространился на другие части корабля.