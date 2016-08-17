Пермь, 17 августа, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В Перми в ближайшее время запустят городскую электричку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры электрички

Краевое правительство, администрация Перми, Свердловская железная дорога и «Внешэкономбанк» в ближайшее время подпишут четырехстороннее соглашение об условиях работы этого нового вида городского транспорта и финансировании проекта.

Идея городской электрички состоит в том, чтобы она органично включилась в систему городского транспорта. Планируется сделать движение электропоездов регулярным, с интервалом не более 15 минут.

«Пермь — город протяжённый, — отметил глава края Виктора Басаргина. — Метро у нас в городе вряд ли будет, но, к счастью, есть развитая система железных дорог».

Отметим, что по данным портала «2ГИС», из всех исследованных городов-миллионников России Пермь — наиболее протяжённый с востока на запад мегаполис — 63 км. В поперечнике крайние точки Перми составили 48,8 км.

Кроме запуска городских электричек, по словам главы региона, в рамках сотрудничества с Российскими железными дорогами в 2016 году планируется все же начать реконструкцию вокзала Пермь II.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Прикамья, в рамках государственно-частного партнерства, планируется построить единый транспортно-пересадочный узел с большой благоустроенной территорией.

Проект получил название — вокзал Пермь-II. Кроме самого железнодорожного вокзала с оригинальным архитектурным обликом, комплекс будет включать в себя автовокзал для пригородных и городских перевозок, восточную, северную и южную привокзальные площади, другие объекты.

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