Москва, 17 августа, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Школы Москвы полностью укомплектованы педагогами и необходимыми специалистами, заявила на пресс-конференции 17 августа заместитель руководителя департамента образования Москвы Татьяна Васильева. При этом отметила, что школы сами решают, сколько и каких специалистов должно быть внутри школы, что квалификация и число нужных специалистов определяет само учебное заведение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

«На сегодняшний день школы города проходят процесс подписания паспортов готовности, практически все образовательные организации подписали паспорта готовности, но к концу августа информация будет более полная», — уточнила Васильева.

Говоря об укомплектованности московских школ теми или иными специалистами, в частности учителями физкультуры, логопедами и психологами, Васильева отметила, что все зависит от профиля учебных заведений, числа и возраста учеников. Так, где-то требуется 8−10 психологов и 6−7 логопедов (для чего существует специальная логопедическая служба), а где-то достаточно лишь одного психолога, логопеда и социального педагога.

«Здесь не может быть директивных норм, сегодня нужно столько, а завтра понадобится другое количество», — отметила она.

Замруководителя департамента также обратила внимание, что последнее время учителя конкурируют за право работы в школах Москвы. «Сегодня школа, педколлектив и директор могут выбирать, если появится вакансия из нескольких претендентов», — заключила Васильева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди московских учителей набирает популярность проверка своих знаний на ЕГЭ. Так в 2016 году свои знания оценили и проверили около 10 тысяч учителей. По словам главы департамента образования Москвы Исаака Калины, в конкурсе «Учитель года» смогут участвовать лишь педагоги, побеждавшие на Олимпиаде для учителей.