В Москве заявили, что школы полностью укомплектованы всеми специалистами
Москва, 17 августа, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Школы Москвы полностью укомплектованы педагогами и необходимыми специалистами, заявила на пресс-конференции 17 августа заместитель руководителя департамента образования Москвы Татьяна Васильева. При этом отметила, что школы сами решают, сколько и каких специалистов должно быть внутри школы, что квалификация и число нужных специалистов определяет само учебное заведение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«На сегодняшний день школы города проходят процесс подписания паспортов готовности, практически все образовательные организации подписали паспорта готовности, но к концу августа информация будет более полная», — уточнила Васильева.
Говоря об укомплектованности московских школ теми или иными специалистами, в частности учителями физкультуры, логопедами и психологами, Васильева отметила, что все зависит от профиля учебных заведений, числа и возраста учеников. Так, где-то требуется 8−10 психологов и 6−7 логопедов (для чего существует специальная логопедическая служба), а где-то достаточно лишь одного психолога, логопеда и социального педагога.
«Здесь не может быть директивных норм, сегодня нужно столько, а завтра понадобится другое количество», — отметила она.
Замруководителя департамента также обратила внимание, что последнее время учителя конкурируют за право работы в школах Москвы. «Сегодня школа, педколлектив и директор могут выбирать, если появится вакансия из нескольких претендентов», — заключила Васильева.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди московских учителей набирает популярность проверка своих знаний на ЕГЭ. Так в 2016 году свои знания оценили и проверили около 10 тысяч учителей. По словам главы департамента образования Москвы Исаака Калины, в конкурсе «Учитель года» смогут участвовать лишь педагоги, побеждавшие на Олимпиаде для учителей.