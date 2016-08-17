Ростов-на-Дону, 17 августа, 2016, 17:43 — ИА Регнум. В Ростовской области только 26 из 167 Вечных огней горят круглосуточно, 140 памятных комплексов зажигают только по праздникам, а один не работает вовсе. Это выяснили в ходе рейда активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ 17 августа.

don-kazak.ru Вечный огонь

При этом, «фронтовики» отмечают, что содержание мемориалов для некоторых муниципалитетов может оказаться непосильной ношей. В качестве примера приведен Ремонтненский район. На территории расположено 12 мемориальных комплексов, но голубое топливо появляется на нём только в дни памятных дат. Это связано с тем, что круглосуточная работа Вечных огней потянет солидную часть районного бюджета.

«Фронтовики» предлагают изменить и дополнить федеральный закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В частности, закрепить в отдельных пунктах статус мемориальных объектов, а органы госвласти и местного самоуправления наделить полномочиями по их созданию, учету, паспортизации и содержанию.

«На каждое воинское захоронение необходимо устанавливать мемориальный знак и составлять паспорт. Эта процедура важна для централизованного учета воинских захоронений. Также необходимо назначить ответственных за должное содержание комплексов и их функционирование в установленном режиме», — считает руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Алексей Иванов.

Напомним, что в Ростовской области расположено более 1,9 тыс. памятников войны, братских могил, из них — 167 мемориальных комплексов «Вечный огонь», пламя на 26 из которых горит постоянно. В 2015 году муниципалитетам было поручено отремонтировать каждый из мемориалов. На эти цели в год 70-летия Великой Победы выделялось более 70 млн рублей. К празднованию 71-й годовщины Победы на ремонтные работы из региональной казны было выделено более 54 млн рублей.