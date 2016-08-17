Нижний Новгород, 17 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Мэрия Нижнего Новгорода отказалась от своего обещания запустить движение трамваев по ремонтируемому Молитовскому мосту в августе 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, на сегодня принято решение перенести пуск трамваев на конец сентября.

Андрей Репин ИА REGNUM Ремонт Молитовского моста в Нижнем Новгороде

По словам главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова, МП «Нижегородэлектротранс» выполнил свою часть работ в полном объеме и в установленные сроки. Нна мосту было уложено более 340 тонн рельсов (без учета подходов и запаса), под которые подведено 1318 штук деревянного бруса, сварено 476 стыков и установлено 18 комплектов температурных компенсаторов.

Трамвайное движение можно было бы запустить, если бы не возражения ЗАО «Ирмаст», специалисты которого будут в течение ближайших 2,5 месяцев заниматься ремонтом дорожного полотна. Они не готовы давать гарантию на свои работы в случае, если трамвайное движение по мосту будет открыто.

«Инженеры компании-подрядчика выразили опасение, что вибрация от прохода трамваев может сказаться на качестве всех работ в связи с необходимостью набора бетоном заданных прочностных характеристик. Есть технологии, которые подрядчик обязан выполнять. Требуется выдерживать максимальный срок, необходимый для затвердевания бетона. Возможно это перестраховка, но так как речь идет о дальнейшей гарантии на ремонтные работы, мы не стали спорить с этим решением», — завил генеральный директор МКУ «ГУММиД» Юрий Гаранин.

В настоящее время на объекте началась укладка выравнивающего слоя литого асфальта на половине проезжей части в направлении от Комсомольской площади к Окскому съезду. Рабочие завершают заливку бетоном зоны трамвайных путей. После того, как бетон полностью застынет, там также уложат асфальт. Укладке асфальта предшествовали устройство новой гидроизоляции, системы закрытого дренажа, работы по бетонированию основания, ремонт деформационных швов. Завершающим этапом ремонта станет укладка слоя асфальтобетона и щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

«К сожалению, после вскрытия проезжей части подрядчик пришел к выводу, что при открытом трамвайном движении невозможно обеспечить необходимые безопасность и качество работ. Так как эти показатели для нас — главное при ремонте моста, пришлось принять решение о переносе пуска трамвая на конец сентября — начало октября. Точную дату мы будем определять дополнительно», — сказал Белов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпопея с ремонтом Молитовского моста в Нижнем Новгороде тянется уже несколько лет. В 2010 году Молитовский мост закрывался на внеплановый ремонт. В 2014 году мэрия Нижнего Новгорода выдала порцию обещаний по капремонту моста, заявив, что он будет проведен в 2015—2016 годах. Летом 2015 года в мэрии заявили, что капремонт начнется лишь в 2016 году и будет проведен за один год вместо двух. Одновременно с этим городские власти пообещали провести в 2015 году ямочный ремонт моста, но этого так и не было сделано.

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Ямочный ремонт начался лишь весной 2016 года, когда дорожное полотно пришло в совершенно отвратительное состояние. После того, как на мосту был проведен ямочный ремонт, он был закрыт на ремонт капитальный. Планировалось, что трамвайное движение по мосту вновь запустят 1 августа, автомобильное — 1 ноября 2016 года. В процессе ремонта сроки запуска трамвайного движения начали сдвигаться.