Санкт-Петербург, 17 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Боевики из северо-кавказского региона могут быть обнаружены в любой точке России, поэтому не стоит делать далеко идущих выводов в связи со спецоперацией в Санкт-Петербурге, проводившейся 17 августа. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«При открытом режиме жизни в России экстремисты и боевики совершенно спокойно могут оказываться в совершенно разных местах. Северный Кавказ не является резервацией», — напомнил эксперт.

По его словам, в этой ситуации главное — задержать или ликвидировать боевиков до того, как они что-либо совершат. «В данном случае было принято решение провести спецоперацию, не дожидаясь, пока они уедут. Такие операции не так давно проводились и под Москвой, и в самых разных регионах в последние полтора года», — отметил Владислав Шурыгин.

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Как сообщили ранее в УФСБ по Петербургу и Ленобласти, при оказании вооруженного сопротивления боевики были уничтожены ответным огнем. Мирные жители и силовики не пострадали. На время операции спецслужбы оцепили дом, где находились экстремисты, однако эвакуация соседних зданий не проводилась.

Шурыгин считает, что в действиях силовиков в Петербурге не усматривается ничего необычного. «Если было очевидно, что у экстремистов нет взрывных устройств, автоматического оружия, припасов для длительного боя, и в этом доме они жили или скрывались, то спецподразделения действовали так же, как и в любом другом городе», — заметил эксперт.

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Напомним, сегодня, 17 августа, бойцы спецподразделений в Петербурге провели операцию по задержанию лиц, обвиняемых в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Северо-Кавказского региона. Операция проходила в жилом здании на Ленинском проспекте в течение примерно 4 часов.