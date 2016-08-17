Ростов-на-Дону, 17 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Генеральный подрядчик строительства главного спортивного объекта ЧМ-2018 на Дону «Крокус Интернэшнл» может быть оштрафована. В арбитражный суд области с заявлением о привлечении компании к административной ответственности обратилось Северо-Кавказское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа со ссылкой на документацию, размещенную на сайте суда.

donland.ru Макет ростовского стадиона

В заявлении названа причина разбирательств — совершение административного правонарушения. Как пишет «Коммерсант», компания несколько отклонилась при строительстве стадиона от проекта. В частности, не выполнила предписание переделать фундаментное основание объекта. Причем, претензии были отмечены и ранее, суд также был на стороне заявителя. В июле на строителей был наложен штраф в размере 50 тыс. рублей. Теперь генподрядчику вновь грозит штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ — невыполнение в установленный срок законного предписания).

Предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 6 сентября.

Напомним, что в марте 2015 года стоимость стадиона, который строится к предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу, удалось снизить на 3 млрд рублей. Региональные власти заявили тогда, что сэкономленные средства на качестве объекта не отразятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов-Арену» строят ускоренными темпами. Плановая дата сдачи объекта, которая прописана в документе, — 25 декабря 2017 года. Специалисты предполагают, что арена будет готова к футбольным баталиям как минимум на два месяца раньше срока.