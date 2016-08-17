Краснодар, 17 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Краснодарском крае совершено очередное коррупционное преступление. На этот раз в поле зрение правоохранителей попал бывший руководитель государственного автономного учреждения «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР 17 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Руководителя управления заподозрили в особо крупном мошенничестве. Речь идет о многомиллионных премиях, которые он выписывал себе сам. Следствие полагает, что мошенничества совершались с 2012 по 2015 годы. За это время злоумышленник необоснованно получил свыше 24 миллионов рублей, которые он потратил по своему усмотрению. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УФСБ по краю.

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Как отметили в СКР, положения, регламентирующие порядок выплаты премий и иных стимулирующих выплат, были разработаны по указке главы управления и им же утверждены. Причем размеры «бонусов» не ограничивались.

В настоящее время по делу ведется следствие. Если вина чиновника будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, в апреле текущего года в суд было направлено уголовное дело еще одного махинатора с премиями. За превышение должностных полномочий перед законом теперь придется ответить директору МУП «Каневские тепловые сети». Анатолия Кирячека подозревают в незаконном распоряжении денежными средствами предприятия. Так, по версии следствия, на протяжении двух лет чиновник незаконно выписывал себе премии и вознаграждения, а также оплачивал услуги мобильной связи за счет казенных средств. Ущерб предприятию превысил 1,6 млн рублей.