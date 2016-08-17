Москва, 17 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум. По-хорошему, пенсии должны проиндексировать на уровень инфляции, то есть как минимум на 7%. Но вряд ли это возможно при нынешнем дефиците бюджета. Максимальный размер индексации не превысит 3−4%, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка

«Если говорить о достойном размере пенсии, то сумма в регионах России будет варьироваться. Например, в Москве, чтобы более-менее достойно жить без излишеств (питание, лекарства, ЖКХ, одежда и маленькие радости в виде бюджетного отдыха в санатории или на Черном море один-два раза в год) пенсионеру нужно 30−40 тыс. рублей в месяц. В регионах эта цифра будет ниже, на уровне 20−25 тыс. рулей. Но суть в том, что в регионах не у каждого специалиста такая заработная плата, подобные суммы получают лишь руководящие работники, поэтому и нормальной пенсии взяться неоткуда», — пояснила Кокорева.

«С развалом СССР пенсионеры лишились возможности достойно встречать старость, но в современной России еще не деградировал институт семьи, поэтому многих поддерживают дети. Одиноким же старикам очень трудно прожить на пенсию 8−10 тыс. рублей при стоимости булки хлеба в 25 рублей и килограмма мяса в 350 рублей, когда только за услуги ЖКХ нужно минимум платить 3000 руб. в месяц. Российские пенсионеры вынуждены на всем экономить. С падением рубля условия жизни стариков сильно ухудшились», —. отметила эксперт.

«При введении единовременной выплаты масштабных возмущений со стороны пенсионеров не будет, люди устали от постоянных реформ в области пенсионной системы. Они уже смирились с тем, что пенсия больше не станет и рассчитывать можно только на себя и свою семью, поэтому будут рады любым «живым» деньгам», — высказала свое мнение Кокорева.

«В будущем гражданам, пока еще не достигшим пенсионного возраста, нужно готовиться к тому, что этот самый пенсионный возраст будет повышен на 5 лет, а уровень пенсий не изменится. Поэтому современной молодёжи и гражданам средних лет стоит откладывать на старость уже сейчас», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 августа, писали, что российские власти могут заменить индексацию пенсий разовой выплатой. Позже эту информацию опровергла вице-премьер России Ольга Голодец, заявив, что «закон предусматривает повторную индексацию по итогам первого полугодия 2016 года. Насчет замены индексации пенсий единовременной выплатой речи пока не идет».

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