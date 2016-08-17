Москва, 17 августа, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Руководству Госдепартамента США стоит проверить, действительно ли все его сотрудники знакомы с основополагающими документами международного права. Об этом, комментируя высказывание официального представителя американского внешнеполитического ведомства Марка Тонера о неправомочности использования Россией военной базы Ирана, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сегодня, 17 августа.

OpenClipart-Vectors Карта мира

«Не в наших правилах давать советы руководству Госдепа США», — сказал Конашенков.

Тем не менее логику и знания представителей Госдепа всё же стоит проверить, считает Конашенков. Он порекомендовал ознакомить американских дипломатов с резолюцией Совбеза ООН номер 2331.

«Кроме того, в очередной раз посоветовали бы представителям Госдепа поработать с карандашами на контурных картах и открыть для себя, что Сирия является отдельным суверенным государством», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа Тонер после публикации Минобороны России видео нанесённых с военной базы в Иране авиаударов по позициям террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России) в Сирии, заявил, что Вашингтон начал проверять, не является ли использование РФ иранской базы нарушением резолюции Совета безопасности ООН.

Читайте также: Госдеп: Использование иранской базы Россией может нарушать резолюцию СБ ООН