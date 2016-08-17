Павловск, Воронежская область, 17 августа, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Попытка ограбить Сбербанк обойдется 28-летнему жителю Воронежской области в два года колонии — такое решение сегодня, 17 августа, вынес суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

LeoFra Грабитель

Как установлено судом, в октябре прошлого года мужчина, оставив жену с малолетним ребёнком, приехал из города Владикавказ в город Павловск Воронежской области. Там он снял квартиру и планировал найти работу. Однако быстро получить заработок не удалось, и мужчина оформил микрозайм. К маю 2016 года его кредит и долги по нему составили свыше 100 тыс. рублей. Заработать такие деньги возможности у него не было, других источников дохода он тоже не имел.

Мужчина решился ограбить отделение Сбербанка. Ночью 3 мая он, подготовив маску и перчатки, монтировку и лом для взлома банкоматов, пришёл к офису Сбербанка в городе Павловск. Заклеив камеры наблюдения, он взломал крышки банкоматов, в которых находилось более трех миллионов рублей. Полицейские, приехавшие по сигналу сработавшей сигнализации, арестовали взломщика при попытке побега.

Павловский районный суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.