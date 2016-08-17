Сеул, 17 августа, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Автопроизводитель Kia готовит к выходу в свет новый компактный кроссовер, первые снимки модели, закрытой заводским камуфляжем, удалось сделать фотошпионам, сообщает Uincar.ru.

cosuless.com Фотошпион

Моделирование низко размещенных передних фар новинки напоминает Nissan Juke и Jeep Cherokee, поворотники расположены высоко. Заметно, что заднее стекло модели узкое, задние фары высоко размещены.

Предполагается, что основой компактной новинки станет платформа Kia Rio следующего поколения, однако объем внутри салона будет больше.

Ожидается, что на европейском рынке появятся варианты с дизельным и бензиновым двигателем, а на рынке США будет доступна лишь бензиновая установка. По некоторым данным, выйдет вариант с гибридным двигателем.